Le MCC, l’agence américaine de financement d’infrastructures en Afrique, va fermer

Le gouvernement de Donald Trump a ordonné l la fermeture du Millenium Challenge Corporation, une agence d’aide internationale qui avait investi 17 milliards de dollars dans des projets d’infrastructures depuis sa création il y a 20 ans, essentiellement sur le continent africain, rapporte RFI.

Le 3 avril dernier, le Millenium Challenge Corporation lançait un avis de passations de marchés pour des sites de stockage de la société nationale d’électricité du Sénégal, dans le cadre d’un programme d’une valeur totale de 500 millions de dollars. La Zambie, le Mozambique et le Togo étaient également des bénéficiaires d’importants projets financés par l’agence américaine, incluant des travaux sur la modernisation des réseaux électriques et la construction de routes. Des investissements américains indispensables pour faire aboutir ces projets.

Leur avenir est désormais en suspens : le gouvernement américain a ordonné ce mercredi la fermeture de l’agence, et le retrait de celle-ci des différents projets qu’elle menait. Le Doge, la commission pour l’efficacité gouvernementale pilotée par Elon Musk, a tout de même autorisé des dérogations. C’est le cas pour la Côte d’Ivoire : les travaux d’un échangeur au grand carrefour de Koumassi, financés par le MCC, pourront se terminer en juillet à Abidjan. De son côté, le Sénégal disposera de trois mois pour sécuriser les chantiers en cours, qui seront suspendus sans forcément pouvoir être achevés.

