Le mercure grimpera lundi, à 42 degrés

Les températures maximales varieront, lundi, entre 32 et 37 degrés dans les régions côtières et les hauteurs. Le mercure grimpera de 37 à 42 degrés avec l’apparition d’un vent de sirocco dans le reste des régions.

L’INM prévoit la formation de cellules orageuses lundi après-midi sur Kaiouan, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax, accompagnées de précipitations locales.

La puissance des vents nécessitera de la vigilance près des côtes, puisque leur vitesse atteindra 40 km/h. Mer agitée à très agitée.

