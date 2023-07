Le ministère de la santé s’emploie à pallier au manque des médecins spécialistes dans le gouvernorat de Médenine

La situation sanitaire dans le gouvernorat de Médenine a fait l’objet jeudi d’une séance de travail tenue au siège du ministère de la santé, sous la présidence du ministre de la santé Ali Mrabet et en présence du gouverneur de la région Said Ben Zayed, du secrétaire général de l’union régionale du travail à Médenine Ali Adouani et des représentants du ministère.

A cette occasion, le ministre a souligné que son département s’emploie à pallier au manque des médecins spécialistes, des cadres paramédicaux et des agents de santé afin de consolider les établissements hospitaliers dans le gouvernorat de Médenine, selon un communiqué publié par le ministère de la santé.

Plusieurs questions ont été examinées au cours de cette séance de travail, dont notamment les prestations sanitaires dans le gouvernorat de Médenine et les mécanismes permettant de pallier les insuffisances au niveau des ressources humaines et la mise en oeuvre des projets sanitaires programmés dans la région dans les meilleurs délais.

