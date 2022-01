Le ministère de l’éducation mettra en œuvre les recommandations du comité scientifique

Le ministre de l’Éducation Fathi Slaouti a indiqué, lundi, que le ministère de l’Éducation mettra en œuvre ce que le comité scientifique recommandera pour affronter Covid 19 lors de sa réunion prévue demain mardi avec le gouvernement notamment tout ce qui concerne l’application du protocole sanitaire. Le Comité Scientifique reste la première référence pour prendre toute décision en rapport avec la santé des élèves et de la famille éducative, a-t-il souligné.

En marge de la clôture du forum national sur « Les programmes dans l’enseignement primaire : réalité et voies de développement » qui s’est tenu à Hammamet du 8 au 10 janvier, Slaouti a indiqué que le ministère a fermé à ce jour 5 écoles et environ 31 salles de classe, et continue d’assurer le suivi sur l’application littérale du protocole sanitaire dans tous les établissements scolaires.

Concernant l’adoption du régime par groupe, il a précisé que la référence du ministère dans la prise des décisions reste le comité scientifique « le seul capable de donner des recommandations », expliquant que le comité scientifique n’a soumis, à ce jour, aucune proposition d’adoption du système d’enseignement par groupe pour empêcher la propagation du virus Corona.