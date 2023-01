Mise en garde contre le recours aux établissements illégaux de placement à l’étranger

Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a mis en garde jeudi, contre le recours aux établissements de placement à l’étranger qui offrent des contrats de travail fictifs et exercent de manière illégale moyennant le versement d’une somme d’argent, rappelant que la loi interdit aux bureaux d’emploi de réclamer de l’argent aux demandeurs d’emploi souhaitant travailler à l’étranger.

Le ministère a précisé dans un communiqué, que plusieurs signalements sont parvenus à ses services sur la publication par ces établissements d’offres d’emploi fictives et des promesses mensongères pour l’obtention de contrats de travail à l’étranger contre le versement d’une somme d’argent.

Il a appelé les demandeurs d’emploi à contacter exclusivement les bureaux de placement à l’étranger autorisés à exercer de façon légale, qui font l’objet d’un suivi et d’une évaluation de la part du ministère de l’emploi, dont la liste a été publiée sur son site officiel.

