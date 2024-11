Le ministère de l’Enseignement supérieur oeuvre à renouveler l’offre de formation universitaire

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique œuvre à renouveler et améliorer l’offre de formation universitaire en adoptant une méthodologie basée sur l’adaptation de la formation universitaire aux besoins réels du marché de l’emploi, a indiqué vendredi le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Mondher Belaid.

L’université tunisienne, malgré son classement international, notamment au niveau de la formation et de la recherche scientifique, nécessite davantage de réhabilitation afin d’augmenter le taux d’employabilité de ses diplômés, a-t-il encore indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP en marge d’une journée d’information organisée à la faculté de médecine de Sousse.

Il a indiqué que cette journée d’information est le fruit des efforts des différents intervenants dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, notant que le projet de réhabilitation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique s’inscrit dans le cadre des priorités nationales visant à développer et améliorer les capacités des ressources humaines et à leur permettre d’avoir les qualifications appropriées aux besoins du marché de l’emploi.

La mise en œuvre de la réforme du système de l’enseignement supérieur débutera en septembre 2025, selon le directeur général de la rénovation universitaire, soulignant qu’au cours du processus de réforme, une attention particulière sera accordée aux conditions de réussite de l’étudiant universitaire dans son parcours académique et à l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires.

La nouvelle approche permettra aux universités de déterminer leurs besoins en formation en fonction de leur environnement économique et social et des besoins de la société en métiers nouveaux et innovants.