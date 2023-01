Zahi ferme le centre de protection sociale des enfants de Tunis

Le ministère des affaires sociales a décidé la fermeture du centre de protection sociale des enfants de Tunis et de répartir les résidents sur les autres centres d’encadrement et d’orientation. Cette décision intervient suite à des altercations survenues lundi 16 janvier courant, indique le ministère dans un communiqué. La décision du ministre Malek Zehi a été prise suite à des altercations survenues entre des habitants et des migrants mineurs qui ont été accueillis dans le centre provisoirement, conformément aux conventions internationales des droits de l’enfant.

