Le ministère des Finances entame la révision des législations relatives à la Douane “pour faciliter son travail “

Le ministère des Finances a entamé la révision des textes législatifs et procéduraux entravant le travail de la douane tunisienne. “Cette révision va permettre à la douane de faire face aux défis relatifs à la lutte contre la contrebande, la fraude, le crime organisé et partant aider à la relance de l’économie nationale”, a indiqué, vendredi, à Tunis, le ministre des Finances, Ridha Chalghoum.

Dans une déclaration aux médias, en marge de la cérémonie du 63ème anniversaire de la Douane, organisée au Club de la Sécurité Nationale à La Soukra, le ministre a ajouté que “le soutien moral et matériel aux cadres et agents de la Douane est très important pour qu’ils puissent accomplir leur travail et améliorer la qualité des services fournis aux citoyens et aux entreprises de manière à promouvoir l’économie nationale et lutter contre les divers dépassements ( contrebande, fraude, commerce illégal …) “.

D’après le directeur général de la Douane, Youssef Zouaghi, la Douane tunisienne est en train de moderniser ses méthodes de travail, à travers l’amélioration des systèmes informatiques et la gestion des données et services électroniques.

Il a évoqué, dans ce contexte, l’application mobile “Smart Traveller” (le voyageur intelligent) destinée à fournir l’information et l’orientation nécessaires aux voyageurs.

Cette application, lancée le 22 juin 2018, fournit des informations spécifiques concernant les règles et procédures douanières applicables aux voyageurs à leur arrivée, à leur séjour et à leur départ de la Tunisie ainsi que les formalités à accomplir.

Elle a été conçue et développée dans le cadre du Programme d’Appui au Gouvernement Tunisien dans le domaine de la Gestion intégrée des Frontières, financé par l’Union européenne et la Confédération suisse et mise en œuvre par le Centre international pour le développement des politiques migratoires.

Le DG de la Douane a aussi évoqué le statut d’opérateur économique agréé, accordé a toute entreprise établie en Tunisie, exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur, ayant la confiance de l’administration des douanes et remplissant des conditions minimales. Ce statut a été accordé, à ce jour, à 56 entreprises.