Le ministre de la Défense prend connaissance de la promptitude du régiment des forces spéciales à Menzel Jemil

Le ministre de la Défense nationale par intérim, Karim Jamoussi, a rendu, lundi, visite au régiment des forces spéciales à Menzel Jemil (gouvernorat de Bizerte) où il a pris connaissance de sa promptitude et inspecté les matériels et les équipements spéciaux mis à sa disposition.

A cette occasion, Jamoussi a salué les efforts déployés par le régiment des forces spéciales pour combattre le terrorisme, indique un communiqué du département.

Le ministre a, en outre, recommandé d’intensifier les sessions de formation, les exercices communs et les stages et de renforcer les services de renseignement, dans le cadre de la coopération internationale avec les pays frères et amis.

Il a souligné la disposition de son département à acquérir tous les équipements nécessaires pour améliorer les capacités opérationnelles du régiment et par la même, faire face aux menaces non traditionnelles qui pèsent sur la sécurité nationale.

Par ailleurs, le ministre de la Défense a rendu hommage aux militaires ayant contribué, au cours des deux derniers mois, à l’élimination de plusieurs terroristes, impliqués dans des attaques sur les hauteurs ouest du pays.