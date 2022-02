Le ministre de la Défense reçoit l’ambassadeur de Turquie à Tunis

Le ministre de la Défense nationale Imed Memmiche a reçu, lundi, au siège du département, l’ambassadeur de Turquie à Tunis Caglar Fahri Cakiralp.

- Publicité-

Le ministre s’est félicité, à cette occasion, du niveau de la coopération militaire entre la Tunisie et la Turquie, exprimant la volonté de la développer davantage dans les domaines de la formation et de la santé militaire afin de répondre aux besoins des institutions militaires tunisienne et turque.

L’ambassadeur turc a, de son côté, souligné les liens historiques et solides qui unissent les deux pays, affirmant la disposition de son pays à les renforcer davantage.