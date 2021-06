Le ministre de la Santé se concerte avec nombre de ses prédécesseurs

Le ministre de la Santé, Faouzi Mahdi, a reçu, vendredi, plusieurs de ses prédécesseurs à la tête de ce département à l’effet de recueillir leurs avis et tirer parti de leurs expériences dans le cadre de la continuité de l’Etat et l’unification des efforts dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et la promotion du secteur de la santé.

Les participants ont mis l’accent sur la nécessité de mettre le secteur de la santé à l’abri des tiraillements politiques et de conjuguer les efforts nationaux au titre de la mobilisation contre la pandémie, précise Mosaïque fm.

Ila été question également du financement du secteur de la santé publique par les caisses sociales dans le but de renforcer les capacités de la santé publique pendant et après la Covid.