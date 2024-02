Le ministre de l’agriculture : « Nous n’avons pas de baguette magique »

« Aujourd’hui, nous ne pouvons pas parler de produits agricoles et avancer dans la mise en œuvre de projets agricoles, compte tenu de la pénurie d’eau persistante, notamment celle qu’a connue la Tunisie l’année dernière et dont souffre la Tunisie depuis sept ans ».

C’est ce que disait hier mardi 20 février à l’ARP, le ministre tunisien de l’agriculture. En guise de solution pour les agriculteurs tunisien, Abdelmonem Balaati a rappelé des propositions du ministère, concernant les cultures qui consomment moins d’eau. Balaati a reconnu la rareté d’eau souterraine en Tunisie, et ajouté que « s’appuyer sur les précipitations de fin février et mars 2024 et remplir les barrages, est le moyen d’assurer la saison agricole en cours et affronter la saison estivale à venir ».

Pour l’eau potable, le Général ministre, a répondu aux députés que « le ministère ne dispose pas de baguette magique », et accusé de cela la bureaucratie administrative, qu’il a qualifiée de fatale, et du contrôle des lobbies de corruption.