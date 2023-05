Ammar chez les groupes d’amitié France Tunisie à l’Assemblée et au Sénat

En visite de travail en France, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a rencontré les présidents des groupes d’amitié France Tunisie à l’Assemblée nationale, Dino Cinieri, et au Sénat, Jean-Pierre Sueur, ainsi que des membres des deux groupes respectifs et d’amis de la Tunisie.

Le ministre a souligné les excellentes relations bilatérales tuniso-françaises, affirmant la volonté de la Tunisie de consolider davantage le partenariat politique économique et culturel entre les deux pays.

Il a, également, mis l’accent sur l’avancement du processus de transition politique, avec l’inauguration, le 12 mars 2023, des travaux de la nouvelle Assemblée des Représentants du Peuple, indiquant, dans ce cadre, que la priorité pour la Tunisie est essentiellement d’ordre socioéconomique. Il a exprimé le souhait de redynamiser les relations de coopération et les échanges entre les parlementaires des deux pays.

Les parlementaires français ont fait part de leur compréhension de la spécificité de la période que traverse la Tunisie, tant sur le plan politique que socioéconomique, assurant de leur disposition à soutenir le processus de transition engagé par la Tunisie, et ses efforts pour un développement économique inclusif et durable.

Le ministre des Affaires étrangères effectue une visite de travail en France les 30 et 31 mai.