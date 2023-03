Le ministre des AE s’entretient au téléphone avec son homologue ivoirienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a réitéré, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue ivoirienne, Kandia Kamissoko Camara, le souci de la Tunisie de protéger tous les étrangers qui résident sur son territoire.

Le ministre a rassuré son homologue sur les conditions de la communauté ivoirienne résidant en Tunisie, réitérant sa disponibilité à coopérer avec la Côte d’Ivoire pour faciliter le retour des migrants en situation irrégulière dans le cadre du respect de la dignité, des procédures et de la protection de leurs droits. »Le ministre a souhaité la bienvenue aux Ivoiriens résidant en Tunisie et ceux qui viennent dans le cadre d’affaires, de tourisme, d’études, de soins médicaux et autres », lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de l’entretien, les deux parties ont discuté des relations historiques de coopération entre les deux pays frères et des moyens de les développer dans tous les domaines, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

- Publicité-