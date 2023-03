Le ministre des AE souligne la volonté de renforcer la coopération tuniso-algérienne

Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a souligné, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, la volonté de consolider l’action commune en vue de renforcer les liens de fraternité entre les peuples tunisien et algérien et de développer la coopération bilatérale dans tous les domaines au service des intérêts des deux pays frères.

Ammar a également invité son homologue algérien à effectuer une visite en Tunisie, et l’a félicité pour la confiance que lui a accordée le président algérien Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué publié aujourd’hui, dimanche, par le ministère des affaires étrangères.