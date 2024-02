Ammar prêche le Privé pour développer le commerce interafricain

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a souligné l’importance de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) dans le développement du commerce inter-africain.

Dans une allocution prononcée, mercredi, à l’occasion de sa participation aux travaux de la 44ème session du Conseil exécutif de l’Union Africaine, Nabil Ammar a également souligné la nécessité d’impliquer davantage le secteur privé dans la promotion du commerce afro-africain et du développement du réseautage entre les hommes d’affaires africains.

Il a, à cette occasion, mis l’accent sur les mesures prises par la Tunisie dans la mise en œuvre de cet important acquis africain, dont notamment, l’adhésion récente de la Banque Centrale de Tunisie au système de paiement et de règlement panafricain (Papss), selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

Nabil Ammar a, également, souligné l’adhésion de la Tunisie au système juridique de ce mécanisme et sa disposition à partager son expérience dans les domaines commercial et économique avec les structures de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine et avec les pays africains frères.