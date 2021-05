Le ministre français des AE met en garde contre un « risque d’apartheid » en Israël

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a mis en garde dimanche contre un « risque d’apartheid » en Israël si une solution à deux États n’émerge pas entre l’État hébreu et Palestiniens.

« Dans des villes israéliennes, les communautés se sont affrontées », a-t-il souligné au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI en revenant sur la flambée de violences de ces derniers jours entre Israéliens et Palestiniens.

« C’est la première fois et ça montre bien que si d’aventure on avait une autre solution que la solution à deux États, on aurait alors les ingrédients d’un apartheid qui durerait longtemps », a-t-il averti.

« Le risque d’apartheid est fort si on continue à aller dans une logique à un État ou du statu quo. Même le statu quo produit cela », a estimé le chef de la diplomatie française.

Cette nouvelle flambée de violences « montre l’urgence de trouver un processus politique », a insisté Jean-Yves Le Drian.

« Il faut engager des politiques de petits pas », a-t-il dit, en se félicitant que le président américain Joe Biden ait « réaffirmé son engagement sur la nécessité d’avoir deux Etats », hypothèse qui « commençait à disparaître ».

« Il faut maintenant faire en sorte qu’il y ait une logique de confiance qui puisse s’instaurer » entre les différentes parties au conflit, a ajouté le ministre.