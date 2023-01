Le ministre italien des AE bientôt en Tunisie pour parler migration

Des conditions météorologiques défavorables ont entraîné un ralentissement des débarquements après un week-end intense au cours duquel près de 4 000 arrivées en Italie ont été enregistrées. Mais le dossier des migrants reste essentiel pour le gouvernement de la première ministre Giorgia Meloni, qui cherche à conclure des accords avec les pays de départ des migrants.

Le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani devrait se rendre en Tunisie, en Turquie et en Libye dans le cadre de ces efforts. Le ministre de l’intérieur Matteo Piantedosi a également prévu une série de visites, en commençant par la Turquie. Et l’Europe est au centre de l’agenda . Meloni devrait participer les 9 et 10 février à un Conseil européen sur l’immigration.

Mardi, Tajani s’est également entretenu avec son homologue tunisien Othman Jerandi. « J’ai demandé au gouvernement tunisien des garanties que davantage de contrôles seront effectués sur le départ des migrants », a expliqué le ministre. « Nous travaillons et poussons l’Europe vers des choix communs, également pour faire des investissements en Afrique ». Davantage d’investissements dans les pays africains seraient ainsi promis en échange d’un engagement plus fort dans la lutte contre les trafiquants d’êtres humains qui exploitent les bateaux qui se rendent en Italie. Ce n’est pas un objectif facile en Tunisie, pays secoué par une grave crise économique, ainsi qu’en Libye, où il est difficile de trouver des interlocuteurs institutionnels crédibles.