Le modèle coopératif en quête d’un nouveau départ

Rattrapé, sans cesse, par son passé tumultueux, le tissu coopératif en Tunisie fait face, aujourd’hui, à de nombreux défis dont notamment la méconnaissance tant de la part de l’administration que des banques et autres établissements financiers.

Dans ce contexte, une récente étude élaborée par le ministère de l’agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques en collaboration avec la section Tunisie de l’Association tuniso-allemande de développement coopératif, constate que c’est la difficulté d’accès au financement liée justement à cette méconnaissance des spécificités des coopératives de la part des banques, conjuguée à des craintes de non-solvabilité , qui constitue la principale contrainte à laquelle le tissu coopératif est confronté en Tunisie.

Les résultats de cette étude intitulée « Le modèle coopératif : un pilier de développement économique et social en Tunisie » ont été présentés, mercredi, aux journalistes, lors d’une conférence de presse à laquelle a assisté le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Elyes Hamza.

Parallèlement à ces difficultés d’accès au financement, le tissu coopératif en Tunisie souffre également, d’après l’étude, de l’absence d’une structure publique chargée des coopératives et d’une méconnaissance des coopératives de la part des administrations publiques notamment régionales, ce qui complique la procédure de leur création surtout dans les secteurs autres qu’agricole.

Ce tissu souffre par ailleurs de l’absence d’un répertoire spécifique aux coopératives au sein du registre national des entreprises, de difficultés d’enregistrement sous la dénomination « coopérative », de la concurrence déloyale de l’économie informelle et de problèmes de mauvaise gestion pour manque de qualifications.

Remèdes proposés

Pour remédier au problème d’accès au financement et aux autres défis, Moez Soussi, professeur à l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage et coauteur de l’étude, a plaidé en faveur de la mise en place d’un nouveau mécanisme de financement spécifique aux coopératives, piloté par une instance spécialisée dans ces types de financement non classiques, étant donné qu’outre l’aspect économique, le rôle du modèle coopératif revêt des dimensions sociales et environnementales.

Il a aussi appelé à créer un fonds spécial dédié à l’investissement dans les coopératives en attendant la constitution, ultérieurement, d’une banque coopérative soutenue par des associations de financement dans ce domaine.

A cet égard, Moez Souissi a préconisé des choix politiques assurant la réconciliation avec l’ancien modèle coopératif adopté à la fin des années 60, en accord avec les évolutions du contexte national et des attentes des jeunes.

L’universitaire a, en outre, proposé des solutions, au cas par cas, aux difficultés des coopératives en fonction de la situation et des besoins de chaque coopérative, conseillant d’éviter les plans globaux peu productifs.

Par ailleurs, l’étude recommandé de rassembler les textes juridiques relatifs aux coopératives dans un guide juridique réparti selon les secteurs et les catégories et de réviser certains textes de lois, de créer des structures représentatives des coopératives, d’intégrer la promotion des coopératives dans le cadre des stratégies et des plans de développement et de mettre en place un plan de formation et d’accompagnement.

Renforcer le modèle coopératif

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Elyes Hamza, a souligné l’importance de cette étude qui fait le diagnostic du modèle coopératif, mettant l’accent sur la réticence de certains agriculteurs et producteurs à adhérer à cette expérience et évoquant le non-respect de certaines coopératives de leurs engagements envers leurs adhérents.

Il estime que cette étude pourrait constituer une base pour promouvoir et renforcer le modèle coopératif selon le principe de solidarité sociale dans les domaines agricoles et non agricoles, de manière à y intégrer aussi bien les coopératives que les sociétés populaires et les sociétés de services.

Cette référence scientifique favorisera, d’après lui, l’élaboration d’une nouvelle vision pour l’investissement dans les coopératives et l’amélioration de leur productivité.

A titre de témoignage, le président du conseil d’administration de la Coopérative des « Services Agricoles Béni Khalled », Sadok Ben Amara, a parlé des difficultés d’accès de sa coopérative au financement bancaire et de la concurrence déloyale des privés qui , eux , bénéficie d’un tel accès.

Il affirme que le problème de financement est devenu menaçant pour la pérennité de sa coopérative qui joue un rôle économique et social important dans le Cap bon, ce qui a réduit le nombre de ses adhérents à 1200 actuellement.

Créée dans les années 50, cette coopérative est spécialisée dans l’exportation des produits agricoles à l’instar des pommes de terre et des agrumes, la collecte du lait à raison de 35 mille litres par jour, la mobilisation des intrants agricoles (semences, hydrocarbures, plants…), la vulgarisation agricole et la production des fourrages.

Le tissu coopératif en Tunisie, est actuellement composé, d’après l’étude présentée mercredi à Tunis, de 443 coopératives regroupant plus de 48317 adhérents. Il s’agit de 390 sociétés mutuelles de services agricoles, 18 unités coopératives de production agricole exploitant des terres domaniales et 35 coopératives dans des secteurs autres que l’agriculture (manutention au sein des marchés de gros, textile, artisanat, commerce…).

L’activité agricole couvre à elle seule environ 90,88% de l’ensemble des coopérateurs et 92% de l’ensemble des coopératives. Les coopératives agricoles exploitent plus de 16 mille hectares de terres domaniales. Le taux de participation de la femme dans l’ensemble des coopératives est de l’ordre de 6,29%.