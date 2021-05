Le monde est « en guerre » contre le Covid-19, décrète le SG de l’ONU

Le monde est « en guerre » contre le Covid-19, a assuré lundi le chef de l’ONU, appelant la communauté internationale à aller au-delà de la solidarité et à entrer en « économie de guerre » pour stopper le virus.

« La pandémie de Covid-19 a entrainé un tsunami de souffrances. Plus de 3,4 millions de vies ont été perdues. Quelque 500 millions d’emplois ont été détruits; des milliers de milliards de dollars ont été soustraits des bilans d’entreprises », a déclaré Antonio Guterres, à l’ouverture de la réunion annuelle des membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Les plus vulnérables sont ceux qui souffrent le plus, et je crains que ce soit loin d’être terminé », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l’ONU a appelé le monde à répondre « de manière résolue et solidaire pour arrêter le virus », mais a souligné que cela n’était pas suffisant.

« Nous sommes en guerre contre un virus. Nous avons besoin de la logique et de l’urgence d’une économie de guerre, pour renforcer la capacité de nos armes », a-t-il relevé.

« Si nous n’agissons pas maintenant, nous nous retrouverons dans une situation dans laquelle les pays riches vaccineront la majorité de leur population et ouvriront leurs économies, tandis que le virus continuera à engendrer de profondes souffrances en circulant et en mutant dans les pays les plus pauvres », a-t-il averti.

« D’autres pics et poussées pourraient faire des centaines de milliers de victimes et ralentir la reprise économique mondiale ».