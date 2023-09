Le Nigeria   entend rejoindre le G20

Le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, assistera au sommet du G20 à New Delhi le weekend prochain et envisage de postuler pour devenir membre de ce groupe de pays, a annoncé la Présidence.

Le président Bola Ahmed Tinubu, qui a pris ses fonctions en mai, a l’intention d’assister au sommet en Inde, où les échanges commerciaux, l’économie mondiale, le climat et la guerre en Ukraine seront au menu des discussions.

Dans un communiqué, le porte-parole de la présidence nigériane Ajuri Ngelale a indiqué que le pays souhaitait rejoindre le G20 mais que des discussions étaient en cours au sein du gouvernement pour évaluer les bénéfices qu’en tirerait le pays.

« Lorsque s’achèveront les consultations, le gouvernement décidera s’il est approprié ou non que le pays postule », a indiqué le porte-parole. « La participation du président au sommet du G20 en Inde s’inscrit notamment dans cet objectif ».

Bola Tinubu va se rendre au 18e sommet du G20 à l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi. Il participera aussi à une table-ronde de chefs d’entreprises et d’industriels indiens et nigérians.

Le président nigérian et des ministres auront par ailleurs des entretiens bilatéraux pour attirer davantage d’investissements étrangers au Nigeria, l’un des principaux pays producteurs de pétrole du continent.

Depuis son arrivée à la tête du pays, Bola Tinubu a lancé une série de réformes pour relancer l’économie et attirer davantage d’investissements.

Le G20 rassemble les plus grandes économies de la planète, c’est-à-dire 19 pays et l’Union européenne, qui représentent ensemble 85% du PIB mondial et deux tiers de la population du globe.