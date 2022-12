Le Nigeria limite les retraits d’argent liquide

L’annonce mercredi 7 décembre de la banque centrale de limiter les retraits crée des remous. À partir du 9 janvier prochain, les retraits seront limités à 20 000 nairas par jour (42 euros) et 100 000 nairas par semaine pour les particuliers. Cela pour pousser la population vers une économie de plus en plus dématérialisée, mais dans un pays où le « cash » reste roi, surtout pour ma majorité défavorisée, cette annonce risque de rajouter une couche à la gronde sociale.

Les longues files d’attentes, la rareté des banques dans certains quartiers ou certaines villes ont rendu les opérateurs de terminaux bancaires incontournables au Nigeria.

Ceux-ci se rémunèrent grâce à de petites commissions. Mais la nouvelle politique de la Banque centrale nigériane (CBN) visant à limiter les retraits pourrait mettre un terme à leur business, selon l’économiste Tunde Adjileye :

« De 70 % à 80 % de leurs transactions consistent à échanger de l’argent liquide contre une transaction par carte bancaire. Avec cette politique, les gens vont commencer à faire des réserves d’argent liquides. »

Avec cette mesure, la CBN veut pousser plus de Nigérians à utiliser les transferts mobiles ou leurs cartes bancaires pour promouvoir l’inclusion bancaire dans le pays.