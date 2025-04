Les privées actives en Tunisie, au niveau de 825 707 entreprises en 2022

Le nombre des entreprises privées actives en Tunisie est passé de 801 453 sociétés en 2020, à 828 821 sociétés, en 2021, avant de s’établir au niveau de 825 707 entreprises, en 2022, d’après la note «Tunisie en Chiffres 2022 », publiée vendredi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

40% de ces entreprises (plus de 335 mille) sont actives dans les filières du commerce, de la réparation automobile et des articles domestiques, alors que 13% d’entre elles (plus de 108 mille) sont actives dans les domaines du transport et de l’entreposage, et 11% (plus de 93 mille) dans le secteur de l’industrie.

Pour le reste des sociétés, elles exercent surtout dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (plus de 59 mille entreprises), dans les filières de l’hébergement et de la restauration (plus de 47 mille) ; de la construction (plus de 43 mille) ; et de l’enseignement, de la santé humaine et de l’action sociale (plus de 36 mille).

Les données de l’INS font ressortir une concentration importante de ces entreprises (entre 80 mille et 150 mille) dans le gouvernorat de Sfax et celui de Tunis. Une concentration moins importante (entre 40 mille et 80 mille) a été enregistrée dans chacun des gouvernorats suivants : Ariana, Ben Arous, Sousse, Monastir et Nabeul. En ce qui concerne les gouvernorats de Bizerte, Manouba, Kairouan, Mahdia, Gabès et Médenine, la concentration du tissu économique privé est comprise entre 20 mille et 40 mille entreprises dans chaque gouvernorat .

