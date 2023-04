Le nouveau Doblo 3 Places, la polyvalence au service des tâches quotidiennes

Polyvalent, spacieux, flexible et adapté aux besoins de chacun, le nouveau Doblò offre des solutions polyvalentes pour améliorer la conduite au quotidien avec une expérience de travail sans stress.

Disponible à la vente chez ITALCAR et son réseau officiel, le Doblò propose une gamme complète de sa catégorie, avec 2 versions de carrosserie (Doblo Cargo Maxi, Doblo Cargo Court).

Le véhicule est adapté à un large spectre d’utilisations grâce à une charge utile de 660KG à940KG et à un volume de 3.4 à 4.2 m³garantissant un confort et une tenue de route supérieurs indifféremment des conditions de conduite et du chargement.

L’utilitaire est doté d’une nouvelle banquette avant multifonctions qui offre 3 sièges tout en cachant à sa partie inférieure un compartiment de rangement pratique et généreux. Le siège du milieu est en outre repliable et utilisable comme accoudoir ou comme rangement pour divers documents. Également repliable, le siège du passager avant permet ainsi de transporter des objets longs en les arrimant aux crochets prévus à cet effet au dos du siège.

La motorisation du nouveau Doblò assure des performances de pointe répondant aux exigences professionnelles et aux types d’usages. Le moteur Multi jet turbo diesel de 1,3 (90 ch.) litre voit sa réponse en couple améliorée, procurant une souplesse de marche substantiellement améliorée et une réactivité plus vive du moteur.

Sur le plan de la sécurité, une tenue de route homogène est garantie notamment par la présence d’origine de systèmes électroniques de contrôle de stabilité et des airbags frontaux qui protègent la région de la tête et du thorax.

Les modèles Fiat New Doblò 3 Places disponibles chez ITALCAR et son réseau officiel à partir de :

Doblo Cargo Court : 58 100 DT/TTC

58 100 DT/TTC Doblo Cargo Maxi : 59 000DT/TTC