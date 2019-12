Le nouveau gouvernement sera prêt la semaine prochaine, insiste Jawhar Ben Mbarek

Le nouveau gouvernement, en cours de formation, sera annoncé la semaine prochaine et non en janvier 2020, a affirmé le constitutionnaliste Jawhar Ben Mabarek qui dit avoir eu de nombreuses rencontres à ce sujet avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli.

S’exprimant, mercredi, sur Mosaïque fm, il a précisé que le gouvernement sera ou bien prêt ou bien clairement esquissé dans ses grandes lignes, et ce au regard des « énormes progrès » réalisés, selon ses dires.

Le juriste a expliqué que le chef du gouvernement désigné s’est attaché à former un gouvernement en dehors des points litigieux, réalisant des avancées au niveau du programme , renvoyant à plus tard ce qui est clivant et quelques points essentiels que les partis tiennent à inclure.