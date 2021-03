Ooredoo annonce la commercialisation du nouveau smartphone OPPO Reno5 dans ses points de vente et en ligne, à partir du mercredi 03 mars 2021.

Après une semaine de son lancement officiel en Tunisie, le nouveau OPPO Reno5 débarque chez Ooredoo et vient enrichir sa large gamme des smartphones commercialisés par le premier opérateur en Tunisie.

OPPO Reno5, le nouveau-né de la gamme

A l’instar de ses prédécesseurs, le nouveau OPPO Reno5 répond aux attentes de sa cible jeune à travers un ensemble d’avancées technologiques en photo (Image Ultra-Claire 108MP), vidéo Highlight IA, Portrait Mixte AI et Vidéo Double Vue, un écran (AMOLED de 6,4 pouces, Smart Always-on Display) sans oublier la performance de la batterie (4310mAh avec 80% de charge en 31 minutes et 100% de charge en 48 minutes ) et autres fonctionnalités de plus en plus recherchées par la nouvelle génération tel que l’expérience Gaming avec le Mode Gamer.

Pour les abonnés comme pour les autres visiteurs de nos espaces Ooredoo, le nouveau OPPO Reno5 ne passera pas inaperçu pour les gamers, les photographes amateurs et la communauté des geeks en général.

Disponible dans tous les points de vente et sur la boutique en ligne, les clients Ooredoo peuvent acquérir le nouveau OPPO Reno5 via les multiples modes de paiement mis à leur disposition (carte bancaire, Mobicash, ou carte E-dinar de la Poste tunisienne). Après la commande, le client peut récupérer son nouveau OPPO Reno5 auprès de la boutique la plus proche ou profiter simplement de la livraison gratuite sur l’ensemble du territoire tunisien.

A travers la commercialisation du nouveau OPPO Reno5, Ooredoo réaffirme toute l’efficacité de sa stratégie commerciale visant à garantir la disponibilité des nouveaux produits tout en facilitant leur acquisition avec plusieurs modes de paiement et de livraison y compris les plus récentes et les plus technologiques.