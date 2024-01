 « Le nouveau secrétariat d’État, un axe majeur pour stimuler l’emploi », pense Conect

L’expert économique de la CONECT, Chekib Ben Mustapha, a déclaré , que la création d’un secrétariat d’État pour les entreprises privées vise principalement à stimuler l’emploi.

Sur Express Fm, il a indiqué que le transfert des petites et moyennes entreprises du ministère de l’Industrie au ministère de l’Économie reflète leur importance croissante, les connectant davantage à la croissance, à l’exportation et à la création d’emplois.

Il a mis l’accent sur l’importance des PME dans le paysage économique et a évoqué les opportunités d’emploi résultant de la diversification vers l’industrie 4.0 et l’intelligence artificielle, appelant à une stratégie globale pour les services.

Par ailleurs, il a souligné les opportunités d’emploi en Europe, en particulier dans le secteur touristique. Il a mis en avant l’importance du projet de liaison électrique entre la Tunisie et l’Italie ainsi que le développement du système d’énergies renouvelables (ELMED) pour la transition énergétique.

Enfin, le responsable a plaidé pour une utilisation efficace des importantes ressources disponibles et l’exportation de l’excédent de production vers l’Europe.

Il a conclu en mettant en avant la nécessité d’établir un programme national axé sur l’empreinte carbone, étant donné que près de 97 % de la consommation dépend actuellement des combustibles fossiles.

