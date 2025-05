Le Pakistan dit anticiper une frappe indienne imminente

Le Pakistan a dit mercredi anticiper une frappe militaire indienne sous moins de deux jours, après le feu vert donné par le Premier ministre indien Narendra Modi pour des représailles à l’attaque au Cachemire.

« Le Pakistan ne frappera pas le premier, mais n’hésitera pas à répliquer », a prévenu le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar.

Malgré les appels internationaux à la désescalade, la tension franchit chaque jour un nouveau palier entre les deux puissances nucléaires, plus d’une semaine après la mort de 26 civils dans l’attaque à Pahalgam, au Cachemire sous contrôle indien.

New Delhi a aussitôt accusé Islamabad de cet attentat jamais revendiqué. Le Pakistan, lui, réclame une « enquête neutre » et renvoie l’accusation de « soutien au terrorisme transfrontalier » à son voisin et rival historique.

Deux jours après cette attaque, après des séries de sanctions diplomatiques, des accords rompus et des visas annulés, les deux pays nés en 1947 d’une partition sanglante ont commencé à échanger des tirs.

Pour la sixième nuit consécutive, leurs soldats, parfois à quelques dizaines de mètres de distance sur la Ligne de contrôle (LoC), la frontière de facto au Cachemire, ont tiré, rapportent mercredi l’armée indienne et des sources de sécurité pakistanaises.

« Des tirs non provoqués à l’arme légère sont venus des forces indiennes », assurent ces sources. « L’armée pakistanaise a répondu efficacement » et « un poste indien au Cachemire occupé par l’Inde a été détruit ».

Islamabad a également annoncé avoir abattu deux petits drones de surveillance indien entrés dans son espace aérien au Cachemire en l’espace de 24 heures.

Si ces escarmouches n’ont fait ni victimes ni dégâts d’importance, « le Pakistan dispose de renseignements crédibles selon lesquels l’Inde a l’intention de lancer une frappe militaire dans les prochaines 24 à 36 heures, en utilisant l’incident de Pahalgam comme prétexte », a annoncé en pleine nuit le ministre pakistanais de l’Information.

