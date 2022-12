Le permis de conduire auto célèbre son 100ème anniversaire

A l’origine de bien des émotions comme tous les examens de passage de notre vie, le permis de conduire célèbre en cette fin d’année 2022 ses 100 ans d’existence.

Concours de circonstance, cette célébration coïncide, en Tunisie, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation régissant l’obtention du permis de conduire et instituant notamment le passage de la conduite en deux étapes, l’une consacrée à la conduite proprement dite et l’autre aux manœuvres. Auparavant, la conduite et les manœuvres étaient confondues.

Fondé le 31 décembre 1922, le permis de conduire s’apprête, donc, à conclure cette année en atteignant le siècle d’existence.

Il continuera d’être source de stress pour tous ceux qui désirent l’obtenir et passer l’examen théorique et pratique nécessaire pour l’avoir.

Mais, cela n’a pas toujours été le cas…

Selon le site connu « autojournal », les premières traces du permis de conduire, en France, plus particulièrement, remontent à 1851, toutefois, il faut attendre 1893 pour qu’un certificat de conduite soit créé. Ce dernier est alors réservé aux hommes de plus de 21 ans et délivré par les constructeurs automobiles.

Ce n’est qu’en 1897 qu’une femme décroche le précieux papier et est aussi la première à se faire arrêter pour excès de vitesse !

Le 10 mars 1899, ce certificat devient obligatoire pour tous. De nouvelles règles de conduite sont également créées, mais le Code de la Route ne naîtra qu’en 1921.

C’est donc le 31 décembre 1922 que le certificat de capacité devient officiellement le permis de conduire, délivré à partir de 18 ans. De nouvelles catégories sont créées.

Depuis, de nombreuses évolutions ont été apportées partout dans le monde.