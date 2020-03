Le peuple perd patience, le gouvernement fait la sourde oreille

Le peuple a faim… ! Une scène qui rappellerait entre autres, la citation attribuée à la reine de France et de Navarre Marie-Antoinette quand elle a dit : ’’S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche” ! Cette funeste anecsote n’a, quelque part, rien perdu de son actualité.

En ce lundi 30 mars 2020 et pas loin de la demeure du président de République Kais Saied, à Mnihla du gouvernorat de l’Ariana, des citoyens ont bravé l’interdiction de se rassembler pour manifester contre les promesses non-tenues du gouvernement.

Il faut dire que le nouveau Coronavirus s’attaque aux individus quelle que soit leur classe sociale… Mais, malheureusement, il s’attaque plus sévèrement aux personnes démunies et à revenus faible et tous ceux qui n’ont pas les moyens pour se protéger et vivre leur confinement.

Car confinement, auto-isolement et toutes ces mesures de prévention sont synonyme de perte de revenus ezt de subsistance pour un grand nombre de Tunisiens.

A vrai dire, cette pandémie met en lumière les inégalités dont il faudrait tenir compte dans la lutte contre le virus.

Télétravailler, suivre des cours en ligne, avoir accès à toutes ces plateformes, récemment, créées par L’État pour diverses activités, cuisiner des bons petits plats, lire des dizaines de livres en PDF, ce n’est pas donné à tout le monde. Il ne faut jamais oublier d’imaginer que certaines familles nombreuses enfermées dans leurs maisons, souffrent de faim et se couchent le soir avec le ventre creux.

De la Mnihla à la Cité Ettadhem… les citoyens en ont ras-le-bol

Aujourd’hui, des citoyens se sont regroupés devant le bureau de poste pour réclamer les aides sociales suite à l’arrêt de leur activité professionnelle.

En l’absence de réponse concrète et de toutes ces mesures exceptionnelles annoncées par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, désormais, réduites en silence, certains ont incendié des pneus pour manifester leur impatience et leur colère.

Pas loin de Mnihla, des habitants de la cité Ettadhamen, se sont, quant à eux, rassemblés devant le siège de la délégation afin de réclamer des permis de circulation en plus des aides sociales, promises par le gouvernement. Beaucoup d’entre eux ne travaillent plus, actuellement, faute d’activité en cette période de crise sanitaire du coronavirus. Totalement désoeuvrés , ces derniers n’ont plus de revenus pour subvenir à leurs besoins.

En colère, ces citoyens sont descendus dans la rue pour protester contre les conditions de vie difficiles et faire entendre leurs voix : ‘’les stocks de produits de première nécessité devenus très rares, sont épuisés’’. Et ils ne demandent qu’une seule chose : l’accélération de la fourniture des aides sociales exceptionnelles.

Le peuple a faim… qu’il mange du … !

Les émeutes de la faim seraient-elles de retour ? Des citoyens ont intercepté, ce lundi 30 mars 2020, un poids lourd chargé de semoule car la pénurie de matières premières sévit depuis plusieurs semaines, et la spéculation bat son plein dans l’impunité.

La semoule qui se vendrait à 40 dinars les 50 kg au lieu de 21,600 dinars en raison de la frénésie d’achat avec ‘’la complicité de l’Etat’’… Il doit, sitôt, mettre en place des mécanismes juridiques répressifs pour punir ces ‘’criminels’’ qui s’enrichissent sur le dos du Tunisien.

La situation est alarmante car aussi, ‘’le plus misérable des hommes est celui qui a faim, et qui n’a rien à mettre sous la dent’’. Le samedi 29 mars 2020, une femme a tué son enfant de 11 ans handicapé et tenté par la suite de se donner la mort à cause de ses conditions précaires.

Pourquoi le gouvernement fait-il la sourde oreille ?

Le ministère des Affaires Sociales a annoncé le décaissement de ces aides à partir de mardi 31 mars 2020, selon un calendrier défini.

Faute de moyens ? La Tunisie a bénéficié de l’aide internationale ainsi que des dons au fonds 1818, pour traverser cette crise sanitaire et économique. Alors pourquoi ne pas faire profiter les personnes nécessiteuses, car avec tout l’argent qu’elle a reçu, le gouvernement aurait pu les arracher à l’indigence.

Au lieu de leur tendre la main et respecter leurs promesses, le gouvernement ‘’remet à demain ce qu’il peut faire aujourd’hui’’.

Pour les familles bénéficiaires du programme d’aides aux familles nécessiteuses et celles ayant en charge des personnes à besoin spécifiques, il a été convenu d’accorder à partir du 31/03/2020 une enveloppe de 200 dinars, respectivement aux familles prenant en charge des enfants sans soutien familial, et aux familles ayant en charge des personnes âgées sans soutien familial.

Une enveloppe de 200 dinars sera allouée à partir du 06/04/2020 aux familles ayant en charge des personnes à besoins spécifiques, et une enveloppe de 50 dinars sera accordée à partir du 03/04/2020 aux bénéficiaires du programme d’aides aux familles nécessiteuses, précise la même source.

S’agissant des familles à revenu limité, bénéficiaires de carte de soins à tarif réduit, une grille de distribution de ces aides sociales exceptionnelles sera annoncée dans un communiqué, dont la publication est prévue le 6 avril 2020 et ce dans le cadre du respect des procédures de confinement total et afin d’éviter les files d’attente devant les bureaux de la poste.

Des Tunisiens … sous le seuil de la pauvreté

Au regard du taux international de pauvreté, 0,3% des Tunisiens vivent dans le besoin, soit plus de 29.000 personnes. Au regard du taux national, 1 million 700 mille Tunisiens sont pauvres.

L’Institut national de la statistique confirme, en effet, ces chiffres et considère comme pauvre tout Tunisien vivant avec moins de 4,6 dinars par jour.

L’INS dresse outre le taux de pauvreté, un taux de pauvreté extrême. Il est évalué à 2,9%, ce qui signifie qu’environ 300.000 Tunisiens sont considérés comme extrêmement pauvres. Alors comment survivre au confinement quand on est pauvre ?