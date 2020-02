Le phosphate, question prioritaire pour le prochain gouvernement, insiste Taboubi

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a appelé, dimanche, le prochain gouvernement à inclure le dossier du phosphate au nombre des questions prioritaires de son agenda afin qu’il puisse reprendre son activité et atteindre son niveau habituel de production.

S’exprimant, dimanche, lors du congrès ordinaire de l’union locale du travail à Skhira, il a souligné que le gouvernement et l’Etat doivent apporter le soutien nécessaire au dossier du phosphate et se mobiliser pour réunir les conditions à même de permettre à tous les groupements de reprendre leurs activités. Il a, aussi, mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le sauvetage de La Compagnie des phosphates de Gafsa et la reprise des exportations. Taboubi a, en outre, appelé toutes les parties concernées à élaborer une véritable stratégie visant à trouver des solutions permettant de rattraper le temps perdu.

Il a souligné, lors de la visite qu’il a effectuée à la société Tuniso-indienne des engrais à Skhira, l’importance du rôle de cette entreprise dans l’économie nationale. Il a mis l’accent sur la nécessité de permettre à cette société d’atteindre le niveau de production maximal.