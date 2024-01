Le phosphate tunisien certifié de haute qualité par l’Union arabe des engrais

Le secrétaire général de l’Union arabe des engrais, Saad Ibrahim Abu Al-Maati Hassan, a déclaré que la Tunisie affiche un niveau très élevé d’engrais phosphatés et dispose d’importantes réserves, soulignant le développement continue de sa production.

Cité par Mosaïque Fm, il a ajouté que le Groupe chimique tunisien a fait de grands progrès dans ce domaine, en s’appuyant sur la qualité du phosphate tunisien, qui est une richesse nationale sur laquelle compte l’Union Arabe des Engrais, soulignant que la Tunisie est sur la bonne voie à travers la production de phosphate et son exportation à l’étranger d’une part et la conversion du phosphate brut en d’autres produits qui contribuent au développement de l’économie d’autre part.

Le monde arabe dispose de plus de 80% de la réserve mondiale en tous types d’engrais bruts (azote, phosphate et potasse), qui sont principalement concentrés au Maroc, en Tunisie, en Jordanie, en Egypte, en Algérie et en Libye.

De ce point de vue, il a souligné le rôle des engrais dans l’approvisionnement alimentaire, car les entreprises arabes contribuent au volume de la production alimentaire mondiale d’environ 25% et au commerce international d’environ un tiers, en plus de cela, les engrais aident à augmenter le produit agricole entre 30 et 50%, appelant à la nécessité de promulguer la législation nécessaire à l’échelle mondiale afin de faire bon usage de l’intelligence artificielle dans le domaine des engrais après la diffusion des applications intelligentes dans tous les domaines de la vie.

