Le pipeline Niger-Bénin officiellement mis en service

Le méga oléoduc qui doit relier le Niger au Bénin a été mis en service vendredi. Fin 2023, le Premier ministre nigérien nommé par les militaires avait assisté au lancement de la production, rapporte RFI qui précise que, depuis vendredi, le pétrole peut maintenant entrer dans le pipeline pour être acheminé vers la station terminale installée au Bénin.

C’est la société chinoise CNPC, en charge du projet, qui a informé ses partenaires de la mise en service. Le pétrole qui sort des forages d’Agadem au Niger peut donc maintenant être injecté dans l’oléoduc pour être acheminé vers la station terminale installée à Sèmè Kpodji, au Bénin. Avant d’arriver au terminal, il y a neuf réservoirs à remplir sur le trajet : six au Niger et trois au Bénin.

Ce processus conditionne les premières exportations. Il faut qu’il soit achevé avant d’envisager les premières exportations du pétrole nigérien. Les experts se donnent délai de 60 jours, soit fin avril ou début mai. À l’occasion, une cérémonie officielle pourrait être organisée.

Du site d’extraction pour arriver à la station terminale, le pipeline traverse plus d’un millier de kilomètres au Niger et près de 700 au Bénin. Les estimations restent toujours sur une production de 90 000 barils par jour. Le Bénin touchera des droits de transit et des recettes fiscales importantes en fonction de la quantité exportée.

Quand la Cédéao avait sanctionné le Niger, beaucoup s’étaient inquiétés de l’avenir de ce projet pétrolier. Les autorités béninoises avaient affirmé que l’oléoduc n’était pas concerné. Depuis le 24 février dernier, les sanctions économiques sont levées.

