Le plan Biden « n’est pas un bon accord », selon  un conseiller de Netanyahou

Le conseiller politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Ophir Falk, a estimédans une interview accordée au Sunday Times , que le plan proposé par Biden « n’est pas un bon accord ». « Nous souhaitons ardemment que les otages soient tous libérés mais il y a beaucoup de détails à revoir, notamment qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu permanent tant que tous nos objectifs ne seront pas atteints », a-t-il affirmé. Le discours prononcé par Joe Biden vendredi était « un discours politique, quelles qu’en soient les raisons », a-t-il ajouté.

« Nous n’accepterons pas de mettre fin à la guerre avant que le Hamas soit détruit, ni de retirer nos forces, permettre le retour des Gazaouis dans le nord de la bande de Gaza, ni de libérer massivement des terroristes qui reviendront assassiner des juifs », a-t-il ajouté. « Nous exigeons la poursuite des combats jusqu’à la destruction du Hamas et le retour de tous les otages, la création d’une réalité sécuritaire complètement différente à Gaza et au Liban, le retour de tous les résidents dans leurs maisons au nord et au sud et un investissement massif dans le développement accéléré de ces parties du pays. »

- Publicité-