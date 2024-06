Le plan de Smotrich pour une subreptice transformation radicale de la Cisjordanie 

Une révélation explosive vient secouer la scène politique israélienne. Un enregistrement du ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, obtenu par le New York Times, dévoile son plan ambitieux pour transformer radicalement l’administration de la Cisjordanie. Lors d’une conférence la semaine dernière, Smotrich a détaillé sa stratégie pour transférer le contrôle de la Cisjordanie des mains de l’armée vers des organes civils sous sa tutelle : « De tels changements modifient l’ADN du système. »

Le ministre a expliqué avoir créé « un système civil indépendant » pour gérer ces territoires, tout en maintenant une apparence de contrôle militaire pour éviter les critiques internationales. « Ce sera plus facile à ‘avaler’ dans le contexte international et juridique », a-t-il affirmé.

Smotrich a également révélé que le Premier ministre Netanyahu soutient pleinement cette initiative, qui fait partie de l’accord de coalition gouvernementale. Le plan prévoit notamment l’investissement de fonds publics dans avant-postes illégaux, leur raccordement aux infrastructures, et la prévention des démolitions de constructions illégales. Ces actions seraient menées sans processus officiel de légalisation.

Ces révélations contredisent la position officielle du gouvernement israélien, qui maintient que le statut de la Cisjordanie reste ouvert à la négociation avec les Palestiniens, souligne le site I24News.

