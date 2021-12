Le plan électoral de Saied est troublant. La réponse des États-Unis ne l’est pas moins!

La semaine dernière, le président tunisien Kais Saied a annoncé son plan pour l’avenir politique du pays. Un plan qui ne devrait pas contribuer à apaiser les inquiétudes de ceux qui, à l’intérieur et à l’extérieur de la Tunisie, craignent la dérive autoritaire du pays, estime le think tank Carnegie sous le plume de Sarah Yerkes, l’une des spécialistes des affaires tunisiennes les plus averties et reconnues..

Le plan est jonché d’éléments alarmants. Tout d’abord, relève-t-elle, le parlement démocratiquement élu, initialement gelé par une mesure d’urgence de trente jours, ne reviendra pas avant la tenue d’élections en décembre prochain, laissant le pays sans pouvoir législatif pendant dix-sept mois. Saied s’est également engagé à réviser la loi électorale avant ces élections, mais n’a pas encore consulté la Haute Autorité indépendante pour les élections, qui est constitutionnellement mandatée pour organiser les élections et les référendums.

Deuxièmement, le processus par lequel Saied cherchera à obtenir l’avis des Tunisiens sur une constitution révisée ne répond guère à la définition d’inclusion. Il prévoit un processus consultatif en ligne début 2022 qui permettra aux Tunisiens de commenter le nouveau document, ainsi que des consultations en face à face vaguement définies. Mais cette approche est dangereuse et inefficace pour deux raisons, indique Yerkes. Premièrement, un tiers des Tunisiens n’ont pas accès à l’internet. Deuxièmement, les attaques contre la liberté d’expression des Tunisiens ont créé un effet paralysant, les citoyens étant moins enclins à exprimer publiquement leurs opinions par crainte d’être arrêtés.. En outre, Saied a décrété que lui seul nommerait la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution, ce qui laisse probablement peu de place aux points de vue divergents.

Saied ne changera pas de cap

La réponse tiède des États-Unis est presque aussi troublante que le plan de Saied. Dans une déclaration, le département d’État a salué l’annonce et dit « attendre avec impatience un processus de réforme transparent et ouvert à diverses voix politiques et de la société civile ». Rien de ce que Saied a fait au cours des derniers mois ne suggère qu’il ait un quelconque désir de transparence ou d’inclusion. Il serait naïf de s’attendre à ce qu’il change soudainement de cap au cours de l’année prochaine alors qu’il a consolidé son pouvoir sans qu’aucune assemblée législative ou cour constitutionnelle ne puisse l’arrêter.

Les États-Unis devraient également être très préoccupés par le fait que le plan de Saied ne fait rien pour résoudre la crise économique croissante de la Tunisie, alors que de plus en plus de Tunisiens sont confrontés à la montée en flèche du chômage, de l’inflation et de la dette. Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les États-Unis, l’Europe et le FMI ont continué à verser des fonds à la Tunisie malgré l’incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les réformes économiques cruciales auxquelles cette aide était conditionnée. Les donateurs internationaux ont convenu que le fait de ne pas maintenir le soutien économique à la Tunisie pourrait provoquer une instabilité dangereuse avec des ramifications potentielles dans toute la région. Mais en ne parvenant pas à mettre en œuvre les réformes économiques susceptibles d’apporter une croissance à long terme, la Tunisie est confrontée à une instabilité à la fois politique et économique. La responsabilité incombe maintenant à Saied. Lui donner un chèque en blanc sans le pousser à relever les défis socio-économiques qui affligent tant de Tunisiens ferait plus de mal que de bien au pays et aux intérêts américains.

Les États-Unis devraient également maintenir leur demande antérieure selon laquelle toute modification de la constitution doit passer par un processus de consultation incluant tous les secteurs de la société tunisienne, y compris les opposants de Saied. Saied a menacé à plusieurs reprises d’exclure ou même de mettre hors la loi le parti islamiste Ennahdha, qui détient actuellement la pluralité des sièges dans le parlement gelé. Si cela se produit, les États-Unis doivent être prêts à riposter publiquement et en privé. Punir la Tunisie en retirant complètement l’assistance militaire ou économique n’est pas susceptible d’atteindre les objectifs des États-Unis et pourrait facilement se retourner contre eux. Cependant, conditionner l’aide américaine à des réformes réelles et mesurables et identifier des sommes d’argent supplémentaires ou d’autres formes de soutien pour récompenser la Tunisie, si elle remplit ces conditions, pourrait encourager Saied à prendre des mesures concrètes pour ouvrir un espace de dialogue et de discussion autour de toute réforme politique ou économique.

La popularité de Saied est sur le déclin

Le calcul des États-Unis devrait également inclure la reconnaissance du fait que la popularité de Saied est en déclin. Pendant trop longtemps, les Etats-Unis ont justifié leurs critiques relativement modérées de Saied par l’idée que les Tunisiens le soutenaient. Ce n’est plus le cas. Un récent sondage situe son approbation à 55 %, contre 87 % après l’annonce du coup d’État. Et les voix de l’opposition se font de plus en plus entendre. Citoyens contre le coup d’État, un groupe de la société civile tunisienne, a organisé une manifestation contre Saied la semaine dernière et s’est engagé à organiser des rassemblements le mois prochain pour marquer l’anniversaire de la période entre l’auto-immolation de Mohamed Bouazizi, qui a donné le coup d’envoi du printemps arabe le 17 décembre 2010, et la destitution du président Zine el-Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011. Noureddine Tabboubi, le secrétaire général du principal syndicat, qui a oscillé entre le soutien et la condamnation des actions de Saied, a récemment déclaré que son organisation ne donnerait pas à Saied un « chèque en blanc » et a critiqué Saied pour avoir mis l’accent sur les réformes politiques plutôt qu’économiques.

L’expérience démocratique de la Tunisie n’est pas encore terminée. Alors que Saied a pris de nombreuses mesures pour faire reculer les libertés durement gagnées par les Tunisiens qui sont descendus dans la rue il y a onze ans, les groupes de la société civile tunisienne ont démontré leur désir et leur capacité à repousser Saied dans la rue et en ligne. Bien qu’il appartienne aux Tunisiens de déterminer leur voie, les États-Unis ont la possibilité d’aider à prévenir toute nouvelle menace pour la démocratie tunisienne et de soutenir les acteurs qui cherchent un avenir plus démocratique, stable et prospère.