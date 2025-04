Le Pnud, l’Anged et l’ANME pour améliorer la gestion des déchets à Djerba

En présence de l’Ambassadeur du Japon en Tunisie, le Directeur Général de l’ANGED, des représentants du Ministère de l’environnement, de l’ANME, et des autorités locales, une nouvelle initiative visant la valorisation des déchets à Djerba dans le cadre d’un modèle circulaire a été lancée et sera mise en œuvre en partenariat avec le PNUD.

Cette initiative vise à améliorer durablement la gestion des déchets sur l’île de Djerba, avec l’appui financier du Japon et de l’Italie, tout en renforçant l’économie verte locale et la résilience face aux changements climatiques. Elle s’inscrit dans la dynamique nationale de décarbonation, en favorisant la valorisation énergétique des déchets et la création d’emplois durables dans des secteurs clés comme le tri, le recyclage ou la biométhanisation. Une étape clé pour ancrer l’économie circulaire au niveau local et renforcer la résilience face aux changements climatiques.