Le pont mobile de Bizerte indemne de tout risque pour les usagers de la route

Le pont mobile de Bizerte ne présente aucun risque pour les usagers de la route, a assuré, dans un communiqué publié vendredi, le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure.

Le département a appelé les citoyens à respecter la signalisation routière et à ne pas dépasser la charge maximale autorisée, estimée à 20 tonnes. Le département de l’Equipement a ajouté que ses services, aux niveaux central et régional, mènent des opérations de contrôle périodique et réalisent la maintenance adéquate du pont, par lequel passe 50 mille véhicules quotidiennement.