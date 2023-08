Le portefeuille Mac en bourse surperforme et fait mieux que Tunindex

Dans la tendance haussière, le portefeuille de MAC SA a surperformé le marché avec un rendement YTD de 4.9%, faisant ainsi preuve d’une meilleure résilience que son benchmark le Tunindex (+2.1%) et le Tunindex 20 (+1.73%). En termes de valorisation, le portefeuille MAC traite à 12.9x (vs. 10,4x pour le Tunindex) ses bénéfices prévisionnels en 2022E et affiche un D/Y de 5.5. (vs. 5.2% pour le Tunindex).

Dans un marché timidement haussier, la majorité de notre sélection (11 valeurs) ont affiché une performance positive depuis le début de l’année dont 7 valeurs avec une évolution à deux chiffres depuis le début de l’année. A contrario, 6 valeurs seulement du portefeuille ont été en baisse et notamment : Euro-cycles (-33.9%) et PGH ( – 14.8%).

Un portefeuille résilient

A l’instar du Marché, le portefeuille de MAC SA consolide sa tendance haussière et surperforme le marché avec un rendement YTD de 15.8%, faisant ainsi preuve d’une meilleure résilience que son benchmark le Tunindex (+9.7%) et le Tunindex 20 (+9.8%). En termes de valorisation, le portefeuille MAC traite à 11.5x (vs. 10.6x pour le Tunindex) ses bénéfices prévisionnels en 2023E et affiche un D/Y de 5% (vs. 5.1% pour le Tunindex).