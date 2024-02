Le Premier ministre espagnol en visite au Maroc mercredi

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez se rendra au Maroc,ce mercredi, a annoncé son bureau, pour une troisième visite officielle depuis que les deux pays ont réglé en 2022 un profond différend diplomatique.

Sanchez sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, lors de ce voyage qui « souligne les liens profonds qui unissent les deux pays », selon un communiqué.

« Le Maroc est un voisin, un ami et un allié stratégique de l’Espagne dans tous les domaines », a ajouté son bureau.

L’Espagne est le principal partenaire commercial du Maroc et les deux pays travaillent ensemble sur des questions telles que la migration, la lutte contre l’extrémisme et l’énergie.

Mais les relations se sont détériorées en 2021 lorsque Madrid a permis à Brahim Ghali, chef du Front Polisario qui cherche à obtenir l’indépendance du territoire du Sahara occidental, d’être soigné pour Covid-19 dans un hôpital espagnol.

Quelques semaines plus tard, plus de 10 000 migrants ont afflué dans la minuscule enclave espagnole de Ceuta, sous le regard des forces frontalières marocaines, lors d’un incident perçu comme une tentative de punition à l’encontre de Madrid.

Les relations se sont améliorées en 2022 lorsque l’Espagne est revenue sur des décennies de neutralité dans le conflit du Sahara occidental pour soutenir le plan d’autonomie du Maroc pour la région, une ancienne colonie espagnole que le Maroc considère comme la sienne mais où le Front Polisario, soutenu par l’Algérie, cherche à établir un État indépendant.

Sanchez, en poste depuis 2018, s’est rendu au Maroc en avril 2022 pour inaugurer une « nouvelle étape » dans les relations avec le roi du Maroc Mohammed VI. Il est retourné dans le pays en février 2023 pour un sommet bilatéral.

