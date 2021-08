Le Premier ministre italien appelle Saied à « rétablir rapidement l’ordre constitutionnel »

Le Premier ministre italien Mario Draghi a exhorté le président tunisien Kais Saied à « rétablir rapidement l’ordre constitutionnel ». C’était lors d’un entretien téléphonique, mercredi, qui est le premier contact avec le chef de l’Etat tunisien depuis le 25 juillet.

Durant ce « long entretien, cordial mais ferme » comme l’a qualifié une source au cabinet de Draghi, le premier ministre italien a rassuré Saied que « l’assistance et le soutien que l’Italie a offert à la Tunisie continueront. »

Dans le même ordre d’idées, la vice-ministre italienne des Affaires étrangères Marina Sereni a déclaré que l’Italie, comme d’autres nations de l’UE, est « très préoccupée » par la crise actuelle en Tunisie, un pays avec lequel elle partage « une longue amitié et des liens historiques. »

« Le COVID, la stagnation de l’économie et la difficulté à mener des réformes économiques et sociales ont alimenté le mécontentement de la population. Dans cette situation, nous espérons tous que le pays reviendra bientôt à la normale, que la constitution sera respectée et que la fonctionnalité du Parlement sera restaurée », a-t-elle ajouté.