Le Premier ministre libyen Dabaiba en visite officielle en  Tunisie, dès ce mardi

Le Premier ministre du gouvernement intérimaire libyen d’union nationale, Abdel Hamid Dabaiba, effectuera, à partir de ce mardi une visite officielle d’une semaine en Tunisie, rapportent des médias libyens.

Il se ra sera accompagné d’une délégation ministérielle qui comprend le chef d’état-major général, le chef du service de renseignement général, les ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Economie et du Commerce ? le chef du Service de sécurité intérieure, le commandant de la force antiterroriste et un certain nombre d’autres ministres.

Il est à noter que la visite de Dabaiba en Tunisie fait suite à celle qu’il a effectuée la semaine dernière en Algérie dans le cadre de consultations sur un certain nombre de questions d’intérêt commun, outre le développement des relations de coopération entre les deux pays frères.