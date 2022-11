Le président de la FTF met fin à la polémique sur la participation des « Aigles de Carthage » à la Coupe du monde à Qatar

Le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jéri, a mis fin la controverse sur la possibilité que la Fédération internationale de football (FIFA) prive l’équipe tunisienne de la participation à la Coupe du monde au Qatar, notant que les « Aigles de Carthage » participeront à ce « mariage mondial de football ».

Dans une déclaration à la chaîne qatarie « Al-Kas » , il a indiqué que « nous transformerons toutes les difficultés en énergie positive, grâce à des efforts concertés, car notre objectif aujourd’hui est de faire honneur aux Arabes et le continent africain, et c’est ce que nous visons en unissant tous les efforts.

D’autre part, il a annoncé « engager des poursuites judiciaires contre des médias et des responsables du ministère des sports pour avoir lancé une campagne destinée à ternir son image auprès de l’opinion publique tunisienne ». Il a écrit sur sa page Facebook : « Mon objectif au cours de la période récente a été de travailler sur tout ce qui concerne l’équipe nationale senior et ses préparatifs pour la Coupe du monde 2022 à Qatar, en plus de certaines activités avec diverses structures de football internationales et régionales ».

Ila ajouté « faire peu cas de toutes les fausses accusations et toutes les rumeurs que certains propagent » , affirmant avoir « chargé un cabinet juridique de déposer une plainte judiciaire contre « Chokri Hamda, directeur des affaires juridiques et porte-parole officiel du ministère et l’avocate Wafaa Echadly ».