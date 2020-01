Le président de la République reçoit six enfants tunisiens rapatriés de Libye

Le président de la République Kais Saied a reçu jeudi, au palais de Carthage, six enfants orphelins tunisiens qui ont été rapatriés de Libye ce soir après avoir été secourus, encadrés et hébergés par le Croissant-Rouge libyen dans la ville de Misrata après la bataille déclenchée en 2016 à Syrte contre l’organisation terroriste Daech.

Le chef de l’Etat a souligné à cette occasion qu’il importait d’accélérer la prise de toutes les mesures nécessaires par les structures concernées de l’Etat pour fournir l’assistance psychologique et des soins de santé à ces enfants avant leur remise à leur famille, tout en continuant à leur assurer l’encadrement nécessaire, indique un communiqué du département de l’information et de la communication de la présidence de la République.

Le président de la République a recommandé de poursuivre le suivi de cet important dossier afin de faciliter le retour du reste des enfants bloqués en Libye, remerciant tous ceux qui ont contribué à assurer le retour de ces enfants, côté tunisien et libyen, en particulier le gouvernement libyen d’entente nationale et la Société libyenne du Croissant-Rouge, “qui ont fait preuve d’une grande coopération pour le succès de cette opération humanitaire”.

“La question du retour des enfants bloqués en Libye a été suivie de près par le président de la République, et l’un des questions les plus importantes de sa rencontre avec le président du conseil présidentiel du gouvernement libyen d’entente nationale, Fayez Sarraj, lors de sa récente visite en Tunisie le 10 décembre 2019, où il a été convenu entre les deux parties d’assurer un retour rapide de ces enfants dans leurs familles en Tunisie”, ajoute le communiqué.

Le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mustapha Abdelkabir, a fait savoir plus tôt dans la journée que les six enfants orphelins de combattants tunisiens au sein de Daech, âgés de 4 à 12 ans ont été remis jeudi aux autorités tunisiennes en Libye et étaient attendus jeudi soir à l”aéroport de Tunis-Carthage en provenance de l’aéroport libyen de Misrata.

Abdelkabir a fait savoir que ces enfants se trouvaient dans une crèche affiliée au Croissant-Rouge libyen, branche de Misrata, sous la supervision des autorités de sécurité libyennes, notant que ces autorités avaient assuré le processus de leur remise au consul général de Tunisie en tant qu’autorité officielle responsable.