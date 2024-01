Le président de la République reçoit une lettre de son homologue mauritanien

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, qui lui a remis une lettre adressée par le président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani.

L’entretien a été l’occasion pour le chef de l’Etat d’exprimer le soutien indéfectible de la Tunisie au peuple palestinien et à ses droits légitimes d’établir un Etat indépendant avec al-Qods pour capitale, indique la présidence de la République.

Le président Saïed s’est félicité de la solidité des relations privilégiées unissant la Tunisie et la Mauritanie, passant en revue des étapes de l’histoire commune des deux pays.Il a, dans ce contexte, rappelé que la Tunisie était le premier pays ayant reconnu, en novembre 1960, l’indépendance de la Mauritanie.

Le chef de l’Etat a, lors de l’entrevue, adressé à son homologue mauritanien une invitation pour visiter la Tunisie. Cette visite est de nature à ancrer la tradition de concertation et de coordination établies entre les deux pays et donner un nouvel élan aux relations de partenariat, notamment dans de nouveaux secteurs prometteurs.

L’entretien a été également l’occasion de souligner la fierté de la Tunisie de son appartenance africaine et son attachement à une contribution effective au développement de l’action commune et au renforcement des opportunités de concertation entre les Etats africains au double plan bilatéral et multilatéral, précise la même source.

- Publicité-