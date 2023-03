Le président de la République s’entretient avec le ministre saoudien de l’Intérieur

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, le ministre saoudien de l’Intérieur, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud.

Le chef de l’Etat a exprimé la volonté de la Tunisie de renforcer davantage les liens de fraternité et de coopération fructueuse avec l’Arabie saoudite, indique la présidence de la République dans un communiqué.

Il a, en outre, salué le niveau exceptionnel de coopération en matière de sécurité entre les deux pays, soulignant la nécessité de renforcer davantage ces relations et d’intensifier les concertations et la coopération entre les deux pays, dans le cadre d’une approche globale permettant de faire face aux causes les plus profondes du terrorisme, de l’extrémisme et du crime organisé.

Une approche, a-t-il dit, qui aiderait à faire face aux défis communs et construire un meilleur avenir pour les deux peuples frères et pour toute la région.

De son côté, le ministre saoudien a exprimé la disposition de son pays à élargir et renforcer davantage les relations de coopération avec la Tunisie dans le domaine de la sécurité.

Il a, par ailleurs, fait part au président Saïd de la détermination du roi d’Arabie saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et du prince héritier, Mohammed ben Salmane, à continuer de soutenir la Tunisie pour réaliser les aspirations de son peuple.

