Le président de la République visite le siège du ministère de l’Intérieur

Le Président de la République, Kais Saïed a visité, vendredi soir, le siège du ministère de l’Intérieur à Tunis.

A cette occasion, il s’est entretenu avec le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur chargé de la sûreté nationale, Sofiène Bessadok outre de hauts responsables sécuritaires.

Lors de cette réunion, cite un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’efforts en vue de préserver la sécurité du pays dans le cadre du respect des droits et des libertés.

Il a à ce propos, appelé à faire face aux différentes formes de criminalité et à barrer la route aux parties (sans les citer) qui cherchent sans relâche à exacerber les tensions.

Le président Saïed a tenu à préciser que ces parties sont bien connues et tiennent des affinités solides avec les lobbies et les réseaux tentaculaires de corruption, ajoutant qu’elles n’ont de cesse d’user de leurs stratagèmes et manœuvres dans le seul et unique dessein de brimer le peuple Tunisien.

Le Président de la République a également rencontré un certain nombre de citoyens et pris connaissance de leurs préoccupations et aspirations.