Le président Kaïs Saïed reçu par l’Emir du Qatar au « Diwan Emiri »

Le président de la République, Kaïs Saïed, a été reçu ce dimanche au Palais « Diwan Emiri » par l’émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Ben Khalifa Al-Thani, au début d’une visite d’Etat de trois jours qu’il effectue dans cet émirat du Golfe.

Une cérémonie d’accueil officielle a été organisée en l’honneur du président Kaïs Saïed.

A son arrivée, le président Kaïs Saïed a été accueilli par Cheikh Tamim Ben Hamad Ben Khalifa Al-Thani.

Le président de la République et l’Emir du Qatar ont, ensuite, gagné la tribune d’honneur pour saluer les drapeaux des deux pays au son des hymnes nationaux de la Tunisie et du Qatar, avant de passer en revue un détachement de la Garde princière.

Un entretien en tête-à-tête s’est déroulé entre le président de la République et l’Emir du Qatar.

Auparavant a eu lieu une réunion élargie aux deux délégations au cours de laquelle ont été examinées des questions bilatérales, régionales et internationales qui interpellent, au plus haut niveau, les deux pays.

Ces discussions ont notamment porté sur l’accroissement « des courants d’échange et l’établissement de nouvelles règles pour renforcer et structurer les investissements », a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi dans une déclaration à l’agence TAP.

« Le Qatar, par la voie de son Emir, a exprimé sa volonté d’accroitre les investissements en Tunisie et d’identifier de nouveaux créneaux pour diversifier ces investissements, en particulier dans des secteurs innovants et dans le domaine de la santé ». « Le but étant d’augmenter le flux économique entre les deux pays », a-t-il ajouté.

Cet après-midi, le chef de l’Etat rencontrera des membres de la communauté tunisienne établie au Qatar.

Un entretien est également prévu avec le président du Conseil des ministres, ministre de l’Intérieur, Cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz al-Thani.