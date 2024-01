Le président Saïed à Rome: La paix ne peut être établie qu’après la libération de la Palestine

Le président de la République Kaïs Saïed a affirmé, lundi à Rome, que la paix ne peut être instaurée qu’une fois la libération de la Palestine réalisée et son indépendance établie.

Dans une allocution prononcée lors d’une séance organisée à huis clos à l’issue de la séance inaugurale du Sommet Italie-Afrique, placé sous le slogan « Plan Mattei pour l’Afrique » à Rome, le président Saïed a dénoncé la guerre génocidaire menée par les forces de l’occupation sioniste contre le peuple palestinien depuis plus de cent jours. Et d’ajouter qu’il n’y a pas une minute qui passe sans qu’une personne ne meure ou ne soit blessée (…) des maisons sont détruites et des refuges et des hôpitaux sont détruits chaque minute.

Rappelons que la capitale italienne Rome abrite aujourd’hui les travaux du sommet Italie-Afrique dans le but d’entamer une nouvelle étape de la coopération, notamment dans le secteur de l’Energie.

