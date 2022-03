Le prix de l’orge importé est fixé à 115,932D/quintal

A compter de la date du 21 mars 2022, le prix de vente de l’orge importé aux usines de fabrication de chorba, de café et les éleveurs de chevaux, est fixé à 115,932 D/quintal, a indiqué, récemment, l’Office des céréales.

Et de préciser que ce prix, qui ne tient pas compte du prix du sac, sera appliqué, à partir des silos autorisés de l’Office des céréales et selon les procédures en vigueur.

Selon la dernière publication mensuelle de l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), la balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours du mois de février de l’année 2022, un déficit de 378,6 MD, contre un déficit de 180,6 MD durant la même période de l’année précédente.

A l’importation, les prix des produits céréaliers (blé dur, blé tendre, orge et maïs) ont enregistré une hausse variant entre 34% et 97% par rapport à l’année dernière. Les prix des céréales ont progressé de (+97,1%) pour le blé dur, (+44,2%) pour le blé tendre, de (+57,0%) pour l’orge et de (+34,2%) pour le maïs.

Ces prix ont subi une croissance depuis juillet 2021. L’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine n’a pas encore été ressenti, d’après l’ONAGRI.